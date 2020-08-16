Валерий Цепкало собирается встретиться с "серьезными политиками из Вашингтона"

Валерий Цепкало Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сошедший с предвыборной гонки в Белоруссии Валерий Цепкало собирается встретиться с политиками из Вашингтона в Варшаве.

Цепкало так и не стал кандидатом в президенты Белоруссии, ЦИК отклонил его заявку. В конце июля он покинул страну, уехал сначала в Россию, сейчас находится в Украине, дальше собирается ехать в Польшу.

- У него запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона. Они не являются представителями действующей власти в США,- сообщил ТАСС руководитель пресс-службы штаба белорусского политика Алексей Урбан.

В Белоруссии против Цепкало завели уголовное дело. Он, как и главная соперница Александра Лукашенко на выборах, Светлана Тихановская, не признает результаты голосования 9 августа. Он считает Тихановскую законным президентом страны.

16 августа в Минске состоится Марш за свободу Белоруссии, одновременно, тоже на площади Независимости, соберутся сторонники Лукашенко.