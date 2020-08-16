В России впервые с апреля зарегистрировано меньше 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

От коронавируса умерли за сутки 68 человек Фото: REUTERS

В России за сутки выявлено 4 969 случаев заражения коронавирусом. Такие данные 16 августа приводит оперштаб. Впервые с апреля суточный прирост зараженных был ниже 5 тысяч человек. 23 апреля было зарегистрировано 4774 случая инфицирования, дальше кривая заболеваемости шла только вверх.

Но снизилось за сутки число тех, кого выписывают из больниц - победили коронавирус за минувшие сутки 3 557 в России. Несколько последних дней этот показатель был выше числа зараженных.

Умерли от осложнений, вызванных Covid-19 68 пациентов.

Всего в стране 922 853 случаев заражения, скончались 15 685 человек, а выздоровели 732 968.

В России начался выпуск первой вакцины от коронавируса "Спутник V", 16 августа опубликовали промо-ролик препарата. Прививать первыми начнут медиков и учителей, в течение года вакцина поступит во все регионы.