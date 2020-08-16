Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" включили в перечень контролируемых государством лекарств

Препарат уже в августе поступит в регионы Фото: Олег ЗОЛОТО

Премьер-министр Михаил Мишустин включил вакцину от COVID-19 "Спутник V" в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство.

Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. Производители лекарств, а также импортеры препаратов из этого перечня еженедельно составляют отчеты с планом распределения поставок в регионы, прикрепляя также ведомости с заявками от субъектов РФ.

Это делается, чтобы покрыть запросы регионов, в их заявках указан не только необходимый объем партии, но и число пациентов с коронавирусом.

- Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита, - сказано в сообщении правительства.

С 15 августа началось производство вакцины, она поступит в больницы во второй половине августа.