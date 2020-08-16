Болтон допустил, что Трамп объявит о выходе США из НАТО до выборов

Бывший советник Трампа Джон Болтон Фото: REUTERS

Уволенный из Белого дома советник президента США Джон Болтон допустил, что Дональд Трамп выведет страну из НАТО. Такое заявление он сделал в беседе с журналистом испанского издания Razon. Сделает Трамп это, возможно до выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года. Но эти три месяца могу стать решающими для Трампа, как одного из кандидатов. За это время он может пойти на неожиданные поступки.

- Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО,- сказал Болтон, упрекнув президента в том, что он не понимает работу правительства.

Болтон в своих мемуарах называл Трампа "некомпетентным в вопросе управления государством". Он как бывший сотрудник Белого дома должен был согласовать с властями книгу, в которой могли быть гостайны, но делать этого не стал. Трамп в ответ назвал его "скучным обиженным дураком", ведь раньше советник, будучи на посту, говорил про президента только хорошее. Дональд Трамп уволил Болтона, а после заявил, что если бы слушался советника, то началась бы "Шестая мировая война".