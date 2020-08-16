Ухань закрывает почти все коронавиурсные больницы, оставив только четыре

Первыми в мире столкнулись с коронавирусом нового типа врачи из Уханя Фото: REUTERS

Китайский город Ухань, медики которого первыми в мире столкнулись с неизвестной ранее болезнью, получившей название Covid-19, закрывает почти все больницы для коронавирусных пациентов. Причина проста - в таком количестве лечебниц для зараженных больше нет нужды, сократилось число больных.

Власти оставили только четыре профильных больницы, они будут работать до марта 2021 года, сообщает Global Times.

- Ухань выпустил план на случай непредвиденных обстоятельств, согласно которому будет зарезервировано 13000 больничных коек в приютах,- сообщили городские власти.

Китай собирается стать второй страной в мире, где зарегистрируют вакцину от коронавируса. Национальная ассоциация медицинских товаров для ускорения процесса разработки препарата может внести изменения в программу клинических испытаний - если вакцина достигнет приемлемого уровня безопасности, она будет иметь право на одобрение. А после регистрации проверку продолжат.