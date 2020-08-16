Митинг в поддержку Лукашенко: Президентский кортеж прибыл к Дому Правительства в Минске

В Минске пройдут два митинга Фото: REUTERS

К Дому правительства в Минске, где в 12.00 начнется митинг в поддержку Александра Лукашенко, прибыл президентский кортеж. Акция анонсирована как мирный митинг, к которому призвали присоединиться всех, кто не хочет разделения страны на два лагеря.

Площадь Независимости оцеплена ОМОН, по периметру установлены металлические ограждения. Перекрыты входы. У дома правительства также находится сельхозтехника белорусских предприятий. Митингующие впервые 16 августа соберутся в городе в поддержку президента, Лукашенко, напомним, на выборах набрал 80 процентов голосов.

После митингов сторонников Лукашенко площадь займут оппозиционеры, они рассчитывают, что 16 августа состоится самая масштабная акция протеста "Марш за свободу". Они уже заявили о своих требованиях: признание результатов голосования недействительными, освобождение политзаключенных.

В стране с 9 августа оппозиция устраивает протесты.