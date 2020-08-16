Люди собираются на митинг в поддержку Лукашенко в Минске

Сторонники действующего президента собрались на площади Независимости. Фото: Виктор ПАЖИТОК

В Минске 16 августа пройдут сразу два митинга - сторонников Александра Лукашенко и оппозиции. Первыми, в 12.00, соберутся те, кто поддерживает действующего президента.

Инициаторы митинга призвали прийти на площадь Независимости тех, кто "против разделения страны на два лагеря", тех, кто "поддерживает государственный курс" и "кому дорога Родина".

Инициаторы митинга призвали прийти на площадь Независимости тех, кто "против разделения страны на два лагеря", тех, кто "поддерживает государственный курс" и "кому дорога Родина". Фото: Виктор Пажиток

- В каждом близлежащем дворе - милиция. На Мясникова припаркованы автозаки. Прессу на площадь пока не пускают. Всех журналистов досматривают, - передают журналисты "КП-Беларусь" с места.

К дому правительства незадолго до начала прибыл президентский кортеж. Территорию оцепили металлическими ограждениями, стянуты наряды ОМОН. Это первая после выборов акция в поддержку Лукашенко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14.00 здесь же, на площади Независимости у Дома правительства стартует марш "За свободу". Среди требований его участников - пересмотр результатов выборов, освобождение всех задержанных в результате акций протеста, которые шли всю неделю с 9 августа.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Фото: Виктор ПАЖИТОК