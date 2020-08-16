Водителей в России привлекут к уголовной ответственности за нелегальный техосмотр

Периодичность осмотров зависит от "возраста" машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российским водителям грозит уголовная ответственность за нелегальный техосмотр. Процедуру проверки технического состояния машины имеет право проводить только компания, у которой есть аккредитация на этот вид деятельности. Если водитель обратился в другую фирму за техосмотром, то взыскивать будут в том числе и с него самого.

- За приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например, диагностической карты, ч. 3 ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность,- сообщили ТАСС в МВД.

Уголовную ответственность за отсутствие аккредитации при проведении техосмотра ввели с 27 июля. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Периодичность ТО определена государством. Например, новые машины первые три года можно не проверять. Машины от 2 до 7 лет нужно отправлять на техосмотр каждые два года. Стоимость услуги от 500 рублей.