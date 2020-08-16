Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется через месяц

Вакцина поступит во все регионы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнётся через месяц, об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Препарат получил при регистрации наименование "Спутник V", 15 августа началось производство препарата.

На первом этапе вакцину получат те, кто находится в группе риска - врачи и учителя. После прививать будут, добровольно и бесплатно, и других граждан страны. Этот этап станет частью третьего этапа испытаний новой вакцины. Напомним, пострегистрационная проверка будет проходить амбулаторно - людям введут препарат и отпустят по домам.

- Пострегистрационный этап исследований начнётся через 7-10 дней... Набирают желающих те поликлинические базы, которые определяет департамент здравоохранения Москвы, будет 7 или 8 клинических баз, может быть, даже больше, - рассказал Гинцбург в комментарии РИА Новости.

В исследованиях примут участие около двух тысяч человек, среди них будут врачи "красных зон". Завершится оценка российской вакцины через 4-6 месяцев. Продолжительное исследование должно показать, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу.