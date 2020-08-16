Светлана Тихановская написала пост про мужа Сергея, находящегося в СИЗО

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Лидер оппозиции в Белоруссии кандидат в президенты Светлана Тихановская написала пост о своем муже Сергее Тихановском, который вот уже два месяца находится в СИЗО "Володарка" в Минске.

Он известен благодаря своему блогу "Страна для жизни", мужчина критиковал действующую власть, устраивал пикеты и вступал в конфликты с милицией. В мае во время митинга в Гродно, где Тихановский собирался собрать подписи за выдвижение своей кандидатуры на пост президента, он был задержан. Ему предъявили обвинение в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок", а также в насилии в отношении милиции.

- Все эти дни, полные тревог, боли и гордости за белорусский народ, я ни на минуту не перестаю думать о моем самом дорогом человеке, муже Сергее Тихановском, который уже более двух месяцев безвинно лишен свободы, подвергся физическим и моральным страданиям в СИЗО,- написала Светлана Тихановская.

Изначально именно Сергей хотел баллотироваться в президенты, а не Светлана. Но ЦИК не зарегистрировал его, потому что на момент подачи заявления он был арестован. Тогда свою кандидатуру выдвинула Светлана.

- Сергей уже месяц сидит в тяжелых условиях, в очень маленькой камере, треть которой занимает туалет, где мало воздуха и можно сделать только несколько шагов. Маленькая клетка для Большого человека,- написала она.

Тихановская попросила сторонников повременить с передачками для Сергея, потому что лимит исчерпан. Да их хранить продукты в камере ему негде.