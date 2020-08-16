Штаб Светланы Тихановской готов на переговоры с властями Белоруссии

Сторонники Лукашенко на митинге в минске Фото: Виктор ПАЖИТОК

В штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской заявили о готовности к переговорам с действующими властями Белоруссии.

- Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государства, - говорится в сообщении пресс-службы штаба.

Тихановская и ее сторонники не признают результаты голосования, объявленные 14 августа ЦИК. Они уверены, реальный результат иной, якобы их кандидат набрала больше голосов и является единственным легитимным президентом. На пересчет голосов оппозиция не согласна, как и на второй тур выборов.

Они собирают 16 августа на площади Независимости у Дома правительства сторонников. Акцию назвали "Марш за свободу" Рассчитывают, что это будет самый массовый протест. Но 16 августа в Минске, на том же самом месте, митингуют сторонники Лукашенко, это их первая акция. Участники этого митинга выступают за то, чтобы Белоруссия не делилась надвое, "за государственность и Родину", заявили белорусы.