Путин и Лукашенко договорились в случае обострения ситуации в Белоруссии совместно реагировать на угрозу

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Владимир Путин и Александр Лукашенко снова созвонились 16 августа и обсудили ситуацию в Белоруссии. Оба презента подтвердили готовность в случае обострения конфликта совместно реагировать на ситуацию в рамках ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).

Президенты созваниваются второй день подряд, центральной темой переговоров вновь стала обстановка в Белоруссии, где с 9 августа идут протесты оппозиции. Лукашенко считает, что толпой управляют координаторы из других стран, тот сценарий, по которому разворачиваются события, имеет общее с хроникой "цветных революций". Белорусский президент сказал, что это вопрос уже не только Белоруссии, это вопрос безопасности Союзного государства.

- Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне,- сказано в сообщении на сайте Кремля.

Российская сторона подтвердила готовность оказать содействие на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.