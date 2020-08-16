Александр Лукашенко вышел к митингующим в Минске

Президент Белоруссии прибыл на митинг у Дома правительства в Минске. Здесь с 12 часов собрались его сторонники, которые выступают за сохранение Белоруссии единой.

Он начал с того, что поблагодарил людей, что нашли время сюда прийти, отложили дела. В ответ толпа начала скандировать "спасибо".

- Спасибо вам, гомельчане, мы прожили вместе четверть века трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Спасибо, земляки, витебчане, могилечане, жители Бреста, где прошли самые трудные годы моей молодости. Спасибо вам, гродненцы. Именно тогда в середине 90-х мы начали предвыборную кампанию. Спасибо вам, минчане, что терпите меня четверть века, человека, который приехал к вам из провинции,- сказал президент Белоруссии.