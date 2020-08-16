Лукашенко на митинге: Я позвал вас сюда не для того, чтобы меня защитили

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присоединился с митингу сторонников в центре Минска. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присоединился с митингу сторонников в центре Минска. Он поблагодарил собравшихся, хотя и признал, что изначально не хотел собирать людей, отрывать от дел.

- Я не хотел вас звать на эту площадь, у вас много дел и забот дома. Завтра на работу, детям скоро в школу. Самое главное - я помню те 90-е. Здесь стояли люди с кастрюлями и чайниками, просили накормить. И тогда я поклялся помочь вам! И не допустить в судьбе белорусов площадей,- сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присоединился с митингу сторонников в центре Минска. Фото: Александр КОЦ

Он объяснил, что собрал сторонников здесь не для того, чтобы его защитили.

- Я не хотел вас звать на эту площадь, у вас много дел и забот дома. Завтра на работу, детям скоро в школу. Самое главное - я помню те 90-е. Здесь стояли люди с кастрюлями и чайниками, просили накормить. И тогда я поклялся помочь вам! И не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник митингов, площадей. Не моя вина, что пришлось позвать вас на площадь, - сказал Лукашенко.

О митингах в середине 90-х

тогда в середине 90-х на митингах и площадях, к сожалению тут, была уничтожена огромная страна. Вы тогда просили зарплату, трактор, комбайн, чтоб спасти село, чтобы было молоко, мясо и хлеб на этих минских прилавках. Вы просили не приватизировать заводы и фабрики. Вы просили не отнимать у крестьян землю, не вводить платную медицину, вернуть честь солдату и офицеру. Короче, вы просили меня, совсем молодого и неопытного человека отвести народ от пропасти. Мы это сделали! Мы построили суверенное независимое государство. Время выбрало нас, и мы это сделали!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присоединился с митингу сторонников в центре Минска. Фото: Александр КОЦ

О реформах

Я хочу спросить у вас: "Чего хотите вы сейчас?". Вы хотите свободы? Какой? Вы хотите реформ? Скажите каких - завтра начнем! Вы хотите вертолетных денег? Вы же знаете, что не бывает воздушных вертолетных денег. Но деньги надо зарабатывать не на площади,а на заводах и в полях!

О Западе

Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом, мы не должны стать отхожим местом Запада. Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое правительство! Нам предлагают новую власть, солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Если кто-то хочет - без меня! Этому не бывать!

Фото: Александр КОЦ

О коррупции и бандитах

У меня может не будет больше возможности сказать - да, мы проводили жесткий курс. Но мы эту власть с вами утвердили, утверждая конституцию. Вы просили без коррупции и олигархов. И где они? Вы просили очистить улицы этого Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!

Мы за полгода убрали всех бандитов. И я хочу спросить сегодня - у той небольшой кучки молодежи. Вы об этом слышали? Как они брали и отбирали последние деньги, когда я здесь сидел в этом здании. Они знают? Наверное, родители заболели и забыли. 32 банды, я напомню! Мы их с ОМОНом уничтожили!

О повторных выборах президента

Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы президента.

О пандемии коронавируса

Да, мы не богаты, как можем, так и живем, но на своей земле! Вы просили учить детей, лечить людей. Учим и лечим. И не хуже других! Кто не слепой - возьмите голову в руки. Подите возьмите голову в руки. Мы пошли своим путем в этой пандемии. Ни одно село не закрыли и люди благодарят нас за это.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

О фальсификациях на голосовании

Дорогие друзья, об актуальном. Я стою как перед Богом. Выборы - состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций. Нам предлагают новые выборы. Я сказал - окунемся в это болото, никогда не вернемся. Кто пойдет на эти выборы, а кто работать будет? Пойдем на выборы и погибнем! Говорят, применили ни то жесткость, не то жестокость. Надо было остановить их! Пойдем на выборы - перевернем страну.

Сегодня раздаются угрозы всем, кто встал рядом с Лукашенко. И солдаты и госслужащие, и рабочие, все способны защитить себя сами, и защитят сами.

О призывах уйти в отставку

Не вопрос, но убивать и обдирать они будут нас и наших детей... Я здесь стою не потому, что крепко держусь за власть, я отдал родине лучшие годы, загубите меня - это будет начало вашего конца.

Фото: Александр КОЦ

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК