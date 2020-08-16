Лукашенко - протестующим: Вы хотите свободы? Какой?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге в центре Минска.

- Вы хотите свободы? Какой? Вы хотите каких? Вы хотите реформ? Скажите каких - завтра начнем! Вы хотите вертолетных денег? Вы же знаете, что не бывает воздушных вертолетных денег. Но деньги надо зарабатывать не на площади,а на заводах и в полях! - заявил действующий президент.

В ходе своей речи Лукашенко также заявил, что Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы.

Ранее Лукашенко поблагодарил всех своих сторонников, вышедших на митинг. Хоть и признался, что изначально не хотел собирать людей, отрывать их от дел. Он поянил, что собрал сторонников здесь не для того, чтобы они его защитили.

Напомним, 16 августа в Минске проходит сразу два митинга - сторонников Лукашенко и оппозиции. Первыми на площади Независимости собрались те, кто поддерживает действующего президента.