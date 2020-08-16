Лукашенко на митинге в Минске: Не может быть больше 80% фальсификаций

Александр Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику оппозиции, которая считает, что результат голосования не такой, как объявили в ЦИК. Официально действующий президент набрал 80 процентов голосов.

- Дорогие друзья, об актуальном. Я стою как перед Богом. Выборы - состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций. Нам предлагают новые выборы. Я сказал - окунемся в это болото, никогда не вернемся,- сказал он на митинге 16 августа.

Он собрал сторонников на площади Независимости, чтобы люди встали не на его защиту, а на защиту своей страны. Перевыборы Белоруссии предлагают в западных странах, оттуда, по мнению Лукашенко, и прибыли в страну провокаторы.

- Дорогие друзья, ценность этого 50-тысячного действа (митинга в поддержку президента - прим.ред) - вы этим показали, кто в доме хозяин! Мы понимаем, это меньшинство, но и они должны считаться с нашим мнением,- выступил президент.

Жестокость на улицах, подчеркнул он, породила не власть, а оппозиция.