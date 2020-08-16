В Минске начался марш "За свободу" Фото: Павел МАРТИНЧИК

На площади Независимости в Минске начался марш "За свободу". Участники протестной акции требуют пересмотра результатов выборов и освобождения всех задержанных в результате митингов, которые не стихают в Белоруссии с 9 августа.

В Минске начался марш "За свободу" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Акция "Марш за свободу" заявлена как общенациональная и планируется по всей стране.

Марш "За свободу" в центре Минска Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее в центре Минска прошел митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. На акции выступил сам президент. Он поблагодарил всех собравшихся, но подчеркнул, что собрал людей не для того, чтобы они его защитили.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы.

- Пойдем на выборы - перевернем страну, - заключил президент.

Напомним, согласно результатам ЦИК Александр Лукашенко набрал 80,1 процентов голосов, Светлана Тихановская - 10,1.