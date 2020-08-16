Лукашенко "встал на колени" перед народом на митинге в Минске

Александр Лукашенко Фото: Александр КОЦ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в Минске заявил, что встает на колени перед народом. Он поблагодарил сторонников и призвал оппозицию признать результаты голосования. Перевыборы, он считает, это неправильный путь, этого добиваются, по его мнению, страны Запада, которые "через своих кукловодов" управляют митингами в Минске. Лукашенко попросил граждан беречь Белоруссию и думать своей головой.

- Стою перед вами на коленях - впервые в жизни, вы этого заслужили,- сказал он фигурально, затем поклонился белорусам в пол и покинул сцену.

Сторонники Лукашенко признались журналистам, почему голосовали именно за него: многие, пришедшие на площадь активисты уверены - сегодня в Белоруссии нет альтернативы, люди выступили против того, чтобы единый народ разделялся, чтобы между белорусами началась вражда из-за политики.

Вскоре разошлись и участники мирного митинга, уступив место оппозиции, первые участники которой стали стягиваться к Дому правительства к 14.00.