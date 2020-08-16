"Ему нет альтернативы": что говорили сторонники Лукашенко на митинге

Фото: "КП" Беларусь

16 августа в Минске проходят сразу два митинга - сторонников Александра Лукашенко и оппозиции. Первый был запланирован на 12:00, хотя начался на час позже.

"КП Беларусь" удалось поговорить с некоторым участниками акции, которые собрались, чтобы поддержать действующего президента.

- Я всегда голосовала за Лукашенко. Все разы. И пришла поддержать его. У меня из-за этих, которые с цветочками гуляют, трагедия в семье, - сбивчиво рассказывает пенсионерка Галина Васильевна.

- Моя невестка попала в эти бело-красно-белые группы еще в 2014 году. Вы знаете, это как секты, туда берут только по рекомендации. И там ей так промыли мозги, что она бросила моего сына и ушла к женщине по имени Лейла, - продолжает женщина. - Вы - молодежь, не понимаете, как там промывают мозги. Я бы может и хотела, что-то поменять в стране, но не на БЧБ-флаги. Александр Григорьевич - единственный достойный, ну нет ему альтернативы.

Напомним, это первая акция в поддержку действующего президента после выборов. После нее там же, на площади Независимости стартует марш "За свободу". Участники акции будут требовать пересмотра результатов и освобождение всех задержанных в ходе митингов, которые не стихают в Белоруссии с 9 августа.