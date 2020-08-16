Лукашенко призвал не бить лежачих и назвал всех славян русскими

Лукашенко попросил силовиков не избивать лежачих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 15 августа, Александр Лукашенко провёл встречу с Генштабом в Центре стратегического управления Минобороны Беларуси. На ней он призвал силовые ведомства не избивать лежачих протестующих.

Государственное информагентство БелТА привело цитату действующего президента: "Вы знаете, мы всё-таки славяне. Если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определённый тормоз".

Оказалось, что полностью его высказывание звучало так: "Единственное, попрошу и министра, и других: вы знаете, вот, мы все-таки, как тут в этой ситуации сказать, — славяне. Славяне — не славяне, можно сказать русские люди! Если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз".

Лукашенко также отметил, что ситуация в Беларуси не катастрофическая, а также снова заявил, что вина за протесты в республике лежит на организаторах из зарубежных стран.