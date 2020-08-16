Спецкор КП: сторонники Лукашенко быстро и организованно покидают площадь после митинга

Сторонники Лукашенко покидают площадь Фото: Александр КОЦ

В Беларуси сегодня, 16 августа, с 12:00 проходит первая после выборов акция сторонников Лукашенко. Протесты оппозиции действующей власти продолжаются восьмые сутки.

На митинге сторонников действующего президента выступил и сам Александр Лукашенко. Он заявил, что пригласил людей не для того, чтобы они его защитили, "а для того, чтобы за 25 лет вы защитили свою страну, жён и детей".

В конце своей речи Лукашенко сказал собравшимся "Стою перед вами на коленях - впервые в жизни, вы этого заслужили".

Сейчас, после 15:00, спекор "Комсомольской правды" Александр Коц сообщил, что митингующие начали расходиться, а к площади Независимости стали стекаться протестующие.

Напомним, демонстрации в Беларуси начались после выборов президента 9 августа. По результатам, опубликованным ЦИКом, на них победил правящий республикой с 1994 года Александр Лукашенко, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10% голосов.