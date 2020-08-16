Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов в США

Трамп заявил помощникам, что хочет встретиться с Путиным до выборов в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что хотел бы до выборов главы государства провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В Администрации США заявили, что рассматривают вариант встречи двух лидеров в сентябре в Нью-Йорке. Также руководство Штатов уточнило, что на встрече президенты могут подписать документ, касающийся продления консультаций по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Кроме того, представитель Белого дома заявил о планах команды Трампа организовать перед выборами президента несколько встреч с мировыми лидерами.