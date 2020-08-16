В аэропорту Шереметьево "заминировали" пять самолётов

Аэропорт продолжил работу в штатном режиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный сообщил о "минировании" пяти самолётов в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

При этом сам аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Спасатели не стали эвакуировать люди из здания, самолёты проверяют кинологи.

- В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти самолетов на стоянке, - сообщил источник агентства.

Напомним, с 28 ноября 2019 года в России началась "волна минирований". За это время в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах было эвакуировано более пяти тысяч зданий, в том числе школ, детских садов, торговых центров, вокзалов, станций метро и зданий суда. Все сообщения с угрозами взрыва оказались ложными.

28 июля неизвестные заявили об угрозе взрыва в здании редакции "Комсомольской правды". Из-за пандемии коронавируса в редакции находилось не больше 50 человек, всех эвакуировали, сообщение оказалось ложным.