В Великобритании прошёл первый с начала пандемии рок-концерт: зрители сидели в клетках на пять человек

Первый концерт с соблюдением социальной дистанции состоялся в Великобритании Фото: ТАСС

В британском Ньюкасле прошёл первый с момента начала пандемии коронавируса рок-концерт. Организаторы учли все требования к соблюдению социальной дистанции и установили на поле перед сценой 500 "капсул" - клетки вместимостью до пяти человек. Капсулы располагались на расстоянии двух метров друг от друга.

В клетку посетители могли заказать еду и напитки.

Зрители наблюдали за концертом из индивидуальных ограждений Фото: ТАСС

По состоянию на 16 августа в Великобритании зафиксировано 317 379 случаев заражения коронавирусом. В стране погибло уже 46 706 человек. Полностью вылечили от вируса 205 321 человека. Великобритания занимает 12 место в мире по числу выявленных случаев заражения COVID-19.