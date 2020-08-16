В Великобритании прошёл первый с начала пандемии рок-концерт: зрители сидели в клетках на пять человек

Первый концерт с соблюдением социальной дистанции состоялся в Великобритании
Фото: ТАСС
В британском Ньюкасле прошёл первый с момента начала пандемии коронавируса рок-концерт. Организаторы учли все требования к соблюдению социальной дистанции и установили на поле перед сценой 500 "капсул" - клетки вместимостью до пяти человек. Капсулы располагались на расстоянии двух метров друг от друга.
В клетку посетители могли заказать еду и напитки.
Зрители наблюдали за концертом из индивидуальных ограждений
Фото: ТАСС
По состоянию на 16 августа в Великобритании зафиксировано 317 379 случаев заражения коронавирусом. В стране погибло уже 46 706 человек. Полностью вылечили от вируса 205 321 человека. Великобритания занимает 12 место в мире по числу выявленных случаев заражения COVID-19.