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В Великобритании прошёл первый с начала пандемии рок-концерт: зрители сидели в клетках на пять человек

Концерт Сэма Фендера прошёл в Ньюкасле
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Первый концерт с соблюдением социальной дистанции состоялся в Великобритании

Первый концерт с соблюдением социальной дистанции состоялся в Великобритании

Фото: ТАСС

В британском Ньюкасле прошёл первый с момента начала пандемии коронавируса рок-концерт. Организаторы учли все требования к соблюдению социальной дистанции и установили на поле перед сценой 500 "капсул" - клетки вместимостью до пяти человек. Капсулы располагались на расстоянии двух метров друг от друга.

В клетку посетители могли заказать еду и напитки.

Зрители наблюдали за концертом из индивидуальных ограждений

Зрители наблюдали за концертом из индивидуальных ограждений

Фото: ТАСС

По состоянию на 16 августа в Великобритании зафиксировано 317 379 случаев заражения коронавирусом. В стране погибло уже 46 706 человек. Полностью вылечили от вируса 205 321 человека. Великобритания занимает 12 место в мире по числу выявленных случаев заражения COVID-19.

Распространение коронавируса в мире