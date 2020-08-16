Как избежать «синдрома ранней сидячей смерти», рассказала врач

Американские ученые выделили отдельный фактор риска для офисных работников и «удаленщиков» Фото: Shutterstock

Сидячий и малоподвижный образ жизни становится причиной раннего старения для все большего числа горожан. Работа на удаленке или 8-часовое «отсиживание» в офисе приводит к тому, что американские ученые назвали «синдромом ранней сидячей смерти».

У тех, кто много времени проводит в положении сидя, снижается активность важнейшего фермента (липопротеинлипазы), который отвечает за обмен веществ и за сжигание жира. В результате мышечная масса организма уменьшается, человек теряет силы, а жировая масса, напротив, становится больше. Этот процесс получил название пресаркопении, ранней старости, и является для организма необратимым. У того, кто сидит более 6 часов в день, риск умереть возрастает на 40% уже через 15 лет с начала сидячего образа жизни.

Как уберечь себя от раннего старения и «сидячей смерти», «КП» рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, специалист клиники МГУ и автор и ведущая Интернет-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

Первое правило, минимальная физическая активность должна быть в течение всего дня. Если вы весь день сидите, а вечером отрываетесь на тренировке в спортзале, или будете бегать два раза в неделю, - это не поможет. Нужно быть активным днем. Тут можно применить хитрость и, к примеру, использовать в офисе лестницу вместо лифта, а, если вы работаете из дома, то в перерывах между делами можно делать отжимания и приседания.

- Я научилась делать приседания и отжиматься в перерывах между приемами пациентов, - поделилась с «КП» врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Также важно пить в течение дня достаточно воды. Для этого врач предлагает заменить традиционную чашку с кофе у компьютера – на чашку с водой.

Важно отладить и свой рацион питания так, чтобы организм получал достаточно белка и клетчатки.

- Клетчатка это пища для микробиома, баланс которого крайне необходим для здоровья всего организма, а белок не допускает разрушения мышечной ткани. Если белок не приходит с пищей, то организм «вынимает» аминокислоты из собственных мышц, а это очень вредная история, - считает врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Еще одно золотое правило для активного образа жизни – исключить любые перекусы на рабочем месте. Захотелось перекусить, сходите на кухню или в столовую. И сделайте перерыв не менее чем на 15 минут, только за такое время гормональная система организма позволит почувствовать насыщение.