НАТО отрицает информацию о наращивании своего присутствия в Восточной Европе Фото: REUTERS

НАТО отрицает информацию о наращивании присутствия альянса в Восточной Европе. По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, присутствие альянса на востоке Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны, передает ТАСС.

По словам Оаны Лунгеску, присутствие НАТО в Восточной Европе носит исключительно оборонительный характер.

- Это предназначено лишь для предотвращения конфликтов и сохранения мира, - подчеркнула официальный представитель альянса.

Оана Лунгеску напомнила также о словах генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего власти Белоруссии уважать основные свободы людей – в том числе свободу слова и право на мирный протест.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на митинге в Минске, что западные страны наращивают военную мощь на границах страны.