Врач назвала профессии, представители которых стареют быстрее всего

Саркопения больше не является исключительно старческим недугом, потому что люди стали вести в основном сидячий и лежачий образ жизни. Фото: Shutterstock

Как рассказала «КП» врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, специалист клиники МГУ и автор и ведущая Интернет-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова саркопения больше не является исключительно старческим недугом, потому что люди стали вести в основном сидячий и лежачий образ жизни.

- Человек – это не только существо разумное, но и, что важно, существо прямоходящее, - отмечает врач. – Организм человека приспособлен для того, что весь день быть на ногах и только ненадолго снижать активность во время сна.

Появился и новый диагноз: пресаркопения. Его ставят в том случае, если у непожилого еще человека человека развивается один из характерных для старческой саркопении симптомов. Наиболее частый из них – снижение мышечной массы и рост массовой доли жира в общем весе. Как говорит врач-эндокринолог Зухра Павлова, наиболее часто с такой ситуацией сталкиваются современные горожане в достаточно молодом возрасте. В группу риска входят женщины в больше степени, нежели мужчины, и представители таких профессий, как врачи, учителя, весь контингент офисных работников.

- Из городских профессий пресаркопения не грозит тем, кто работает на ногах. Это официанты, парикмахеры, курьеры, продавцы в магазинах, - заключает врач-эндокринолог Зухра Павлова.