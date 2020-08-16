Специалисты назвали продукт, который замедляет развитие опухолей и укрепляет кости

Кумкват способен помочь в борьбе с онкологией, считают специалисты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Плоды цитрусового растения кумкват способны не только поддерживать в здоровом состоянии систему пищеварения, но и замедлять увеличение опухолей, а также укреплять структуру кости, сказано в публикации турецкого издания Sabah.

Специалисты заявили, что кумкват прежде всего необходим тем, кто часто заражается гриппом и ОРВИ, поскольку он укрепляет иммунную систему. Плоды кумквата также помогут вылечить анорексию и несварение желудка.