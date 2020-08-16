Трамп не планирует в ближайшее время встречаться с Путиным в США

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о желании успеть провести встречу с Владимиром Путиным до выборов главы государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дональд Трамп не планирует в ближайшее время встречаться с Владимиром Путиным в США. Об этом заявил его помощник, сообщает ТАСС.

При этом было отмечено, что в Штатах все же надеются, что однажды Путин приедет, чтобы подписать соглашение о контроле над вооружением. Кроме того, помощник упомянул о том, что в России уже практически не осталось целей для введения новых санкций со стороны Америки.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп заявил о желании успеть провести встречу с Владимиром Путиным до выборов главы государства. Даже назывались примерные сроки – в Администрации США отметили, что рассматривают вариант встречи двух лидеров уже в сентябре в Нью-Йорке. Тогда же было отмечено, что на встрече президенты могут подписать документ, касающийся продления консультаций по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.