Помощник Трампа: «В России уже почти не осталось целей для введения новых санкций» Фото: REUTERS

Помощник президента США Дональда Трампа Роберт Чарльз О’Брайен заявил, что в России уже почти не осталось целей для введения новых американских санкций. Слова политика приводит ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что О’Брайен опроверг информацию о возможной встрече Трампа и Путина в сентябре 2020 года. До этого появились сведения о том, что Дональд Трамп хотел бы встретиться с российским лидером до выборов – в сентябре 2020 года. Однако встреча все же не состоится, хотя США не теряют надежды, что однажды Владимир Путин посетит Штаты с целью подписания соглашения о контроле над вооружением.

Кроме того, Роберт Чарльз О'Брайен сообщил, что США не намерены участвовать в онлайн-саммите по Ирану, который предлагал провести Владимир Путин.

- Мы отказались от этого, - заявил помощник Трампа.