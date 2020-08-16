"Фантастически много людей, я такого никогда не видел": Участники "Марша за Свободу" идут по Минску

В Минске проходит "Марш за свободу" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спецкор Владимир Ворсобин рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", что участники "Марша за Свободу" двигаются по проезжей части от стелы "Минск — город-герой".

Владимир Ворсобин рассказал, что многие участники акции пришли с детьми, у митингующих миролюбивый настрой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Движение встало. Здесь сотни тысяч, они идут в сторону Площади Независимости. Очень много людей. Что они будут там делать? Посмотрим. Многие с детьми идут, настрой миролюбивый. Фантастически много людей, я такого никогда не видел. Сколько я поездил, видел революций, никогда столько людей на улицы не выходило, - сообщил Ворсобин с места событий.

Дорожное движение в центре Минска остановлено Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Он также отметил, что среди митингующих нет призывов брать штурмом государственные здания, а участники мирной акции опасаются провокаций.

- Они помнят, что было неделю назад, поэтому осторожны. Милиции нет, ОМОНа нет. Посмотрим, что будет дальше, все происходит достаточно стихийно, - добавил Владимир Ворсобин.