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"Фантастически много людей, я такого никогда не видел": Участники "Марша за Свободу" идут по Минску

Спецкор КП рассказал на Радио "Комсомольская правда", как проходит демонстрация в Беларуси
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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В Минске проходит "Марш за свободу"

В Минске проходит "Марш за свободу"

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спецкор Владимир Ворсобин рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", что участники "Марша за Свободу" двигаются по проезжей части от стелы "Минск — город-герой".

Владимир Ворсобин рассказал, что многие участники акции пришли с детьми, у митингующих миролюбивый настрой

Владимир Ворсобин рассказал, что многие участники акции пришли с детьми, у митингующих миролюбивый настрой

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Движение встало. Здесь сотни тысяч, они идут в сторону Площади Независимости. Очень много людей. Что они будут там делать? Посмотрим. Многие с детьми идут, настрой миролюбивый. Фантастически много людей, я такого никогда не видел. Сколько я поездил, видел революций, никогда столько людей на улицы не выходило, - сообщил Ворсобин с места событий.

Дорожное движение в центре Минска остановлено

Дорожное движение в центре Минска остановлено

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Он также отметил, что среди митингующих нет призывов брать штурмом государственные здания, а участники мирной акции опасаются провокаций.

- Они помнят, что было неделю назад, поэтому осторожны. Милиции нет, ОМОНа нет. Посмотрим, что будет дальше, все происходит достаточно стихийно, - добавил Владимир Ворсобин.

Участники акции настроены мирно и опасаются провокаций

Участники акции настроены мирно и опасаются провокаций

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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