Все задержанные участники акций протеста в Белоруссии могут быть выпущены из СИЗО 16 августа Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все участники акций протеста в Белоруссии, которые были задержаны за последнюю неделю, могут быть выпущены из СИЗО в воскресенье, 16 августа 2020 года. Об этом со ссылкой на высокопоставленного источника в МВД Белоруссии сообщает телеграмм-канал SPUTNIKBY.

При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

- Мне неизвестно, выпустят ли сегодня всех задержанных в ходе акций. Да, в последнее время людей отпускали. Но ведь есть и те, кто отбывает административный арест по решению суда, - отметила в разговоре с ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются уже целую неделю - с того дня, как прошли выборы президента Республики. Действующий президент Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов, однако жители Белоруссии сочли эти результаты массовой фальсификацией и вышли на акции протеста.