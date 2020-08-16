Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила информацию о смерти своего сына Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева подтвердила информацию о смерти своего сына – 29-летнего Айсултана, сообщают РИА Новости.

Напомним, о смерти Айсултана Назарбаева стало известно 16 августа 2020 года. Согласно информации, он скончался в ночь с 15 на 16 августа в Лондоне. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Молодой мужчина не дожил всего 10 дней до своего 30-летнего юбилея.

Айсултан Назарбаев проживал в Великобритании, и там же получал образование. Кроме того, известно, что он учился в Австрии. Молодой человек увлекался футболом, занимался им на профессиональном уровне. В частности, он принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы в 2006 году, а также некоторое время играл в британском «Портсмуте».