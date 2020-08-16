Протестующие в Минске выходят на площадь Независимости

В Минске на "Марш за Свободу" вышли сотни тысяч протестующих Фото: Александр КОЦ

В Минске участники "Марша за Свободу" вышли на площадь Независимости. Спецкор "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин сообщил, что протестующие сначала шли по тротуарам, но затем вышли на проезжую часть, полностью остановив движение в центре столицы Беларуси.

Владимир Ворсобин также отметил в эфире Радио "Комсомольская правда", что протестующих сотни тысяч.

- Они сейчас идут в сторону площади Независимости, к правительству, я так понимаю. Пока ещё не дошли. Но вот впереди, что хватает глаз, люди, и сзади тоже. Очень много людей, - рассказал журналист.

Он также сообщил, что нигде нет ни одного милиционера и бойца ОМОНа.