В Минске освободили звукорежиссёров, включивших "Перемен" на митинге в поддержку Лукашенко

В Минске выпустили после 10 суток ареста звукорежиссёров, которые включили "Перемен" Виктора Цоя на провластном митинге Фото: REUTERS

В Минске вечером 16 августа из СИЗО на улице Окрестина выпустили двух звукорежиссёров, которые включили 6 августа на митинге в поддержку Александра Лукашенко. Тогда двум сотрудникам Минского государственного Дворца детей и молодежи Владиславу Соколовскому и Кириллу Галанову дали по десять суток ареста за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица.

Накануне запланированный на 6 августа митинг оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской был отменён, поскольку власти внезапно заняли парк Дружбы народов для празднования дня железнодорожных войск.

Тихановская и её соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова решили провести встречу с соратниками в Киевском сквере. Там же проходил организованный городскими властями День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Когда оппозиционеры пришли в сквер, звукорежиссёры включили песню группы Кино "Перемен".

Их обвинили в срыве праздника с умыслом "нарушения общественного порядка и нормальной деятельности управления идеологической работы администрации Центрального района Минска".