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В Минске освободили звукорежиссёров, включивших "Перемен" на митинге в поддержку Лукашенко

Согласно протоколу, мужчины умышленно сорвали праздничный концерт песней Виктора Цоя
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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В Минске выпустили после 10 суток ареста звукорежиссёров, которые включили "Перемен" Виктора Цоя на провластном митинге

В Минске выпустили после 10 суток ареста звукорежиссёров, которые включили "Перемен" Виктора Цоя на провластном митинге

Фото: REUTERS

В Минске вечером 16 августа из СИЗО на улице Окрестина выпустили двух звукорежиссёров, которые включили 6 августа на митинге в поддержку Александра Лукашенко. Тогда двум сотрудникам Минского государственного Дворца детей и молодежи Владиславу Соколовскому и Кириллу Галанову дали по десять суток ареста за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица.

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