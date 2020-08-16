В Минске освободили звукорежиссёров, включивших "Перемен" на митинге в поддержку Лукашенко

В Минске выпустили после 10 суток ареста звукорежиссёров, которые включили "Перемен" Виктора Цоя на провластном митинге Фото: REUTERS

В Минске вечером 16 августа из СИЗО на улице Окрестина выпустили двух звукорежиссёров, которые включили 6 августа на митинге в поддержку Александра Лукашенко. Тогда двум сотрудникам Минского государственного Дворца детей и молодежи Владиславу Соколовскому и Кириллу Галанову дали по десять суток ареста за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица.