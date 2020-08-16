Подозреваемых в подрыве самодельной бомбы у универмага «Беларусь» задержали в Минске

В Минске милиция задержала подозреваемых в подрыве самодельной бомбы у универмага «Беларусь», сообщают РИА Новости. Инцидент произошел в субботу, 15 августа 2020 года.

Отмечается, что в момент задержания один из злоумышленников оказал сопротивление: он ударил милиционера, а также попытался выдавить ему глаза. В результате сотруднику правоохранительных органов потребовалась госпитализация.

Согласно данным МВД Белоруссии, сообщение о взрыве самодельного взрывного устройства возле универмага "Беларусь" поступило на линию 102 около 17:00 15 августа. Первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела Департамента охраны. Задержать злоумышленников удалось благодаря свидетельству местной жительницы, которая рассказала, что видела компанию из двух мужчин и одной женщины, которые убегали в прилегающие дворы. Она же позднее помогла сотрудникам правоохранительных органов и в поисках нарушителей.