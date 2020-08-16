Названы места, где вероятность заражения коронавирусом наиболее высока

Названы самые опасные места распространения коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты назвали места, где вероятность заражения коронавирусом наиболее велика. В первую очередь, это пабы, бары и ночные клубы.

Профессор молекулярной биологии Ноттингемского университета Джонатан Болл обращает внимание на то, что люди приходят в такие заведения, в первую очередь, для общения. И соблюдать социальную дистанцию в таком случае практически невозможно.

Кроме того, под действием алкоголя люди становятся более раскованными и забывают о правилах безопасности.

Еще один важный фактор - плохая вентиляция, увеселительные заведения в большинстве своем располагаются в закрытых помещениях с небольшим количеством окон. Это также сказывается на быстром распространении коронавируса, пишет The Telegraph.

В качестве примера эксперты приводят случай "супер-распространителя" из Южной Кореи. За один вечер мужчина посетил пять баров и ночных клубов, после чего закономерно заразился коронавирусом. Однако вскоре выяснилось, что его "рейд" по ночным заведениям спровоцировал заражение еще ста человек. После этого мэр Сеула принял решения закрыть бары и клубы.