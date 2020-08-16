«Ни ОМОНа, ни милиции»: На митинг оппозиции в Минске собрались около 200 тысяч человек Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Минске снова проходит митинг – уже второй за сутки. Сначала здесь состоялся митинг сторонников Александра Лукашенко, набравший, по словам главы республики, около 50 тысяч человек, теперь же у стелы на проспекте Победителей собирается оппозиция. Информацию с места событий передает спецкор kp.ru Владимир Ворсобин:

- Оппозиция в Минске начинает подходить к зданию правительства. На этом же самом месте всего два часа назад стоял Лукашенко и утверждал, что поддержать его пришло 50 тысяч человек. А теперь на стеле собирается около 200 тысяч человек, не меньше.

И один из самых пугающих моментов – нет ОМОНа, милиции. То ли власть слаба, то ли она предлагает людям начать первыми. Напомню, в 2010 году люди разбили двери в этом здании. И это закончилось разгоном и тюремными сроками. Массовыми.

Но все-таки я считаю, что Минск мудрый город, и не будет сейчас никакой эскалации, не будет никакой крови. Я в этом уверен абсолютно. Я думаю, что белорусы мало того, что вечером разойдутся, мне кажется, они еще и подметут за собой. Такой уж тут народ.