В Сомали прогремел сильный взрыв

В столице Сомали при нападении террористов на отель погибли пять человек Фото: REUTERS

В столице Сомали Могадишо прогремел сильный взрыв. Около здания Elite Hotel взорвалась машина, начинённая взрывчаткой. Затем боевики ворвались в отель и захватили в заложники нескольких его постояльцев, сообщает France Press.

Также сообщается, что боевики ведут перестрелку с элитными подразделениями сомалийской армии. Они забаррикадировались на пятом этаже здания.

По предварительной информации, есть погибшие, в том числе государственные служащие. Преступники входят в группировку "Аш-Шабаб".

Позже стало известно, что в происшествии погибли по меньшей мере пять человек, сообщает France Press со ссылкой на сомалийские службы безопасности.

Информационный портал "Губджуг ньюс" сообщил со ссылкой на врача одной из больниц Могадишо, что ранены уже 28 человек, но пострадавшие всё ещё поступают. По данным "Губджуг ньюс", в теракте погиб высокопоставленный сотрудник министерства информации Сомали.