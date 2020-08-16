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Политика

Посол Белоруссии в Словакии рассказал, как проголосовали люди на участке в посольстве

Светлана Тихановская получила 86% голосов
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих

Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих

Фото: Скриншот с видео

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня рассказал, как распределились голоса на участке для голосования, расположенном в посольстве. Дипломат заявил, что за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую свой голос отдали 86% избирателей на участке.

Он также заявил, что он будет отстаивать свою гражданскую позицию.

- Я считаю что путь сохранения мирной Белоруссии лежит через признание мнения людей. Пока я посол (хотя власть может меня заменить), но я посол, который имеет свою гражданскую позицию и будет её отстаивать, - сказал Лещеня.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что посол заявил о поддержке протестующих и выразил солидарность с "теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан".

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