Это моя гражданская позиция: Посол Беларуси в Словакии объяснил своё видеопослание

Белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня заявил, что следовать воле народа - это самый лучший путь сохранить единство страны Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который ранее записал обращение на YouTube, в котором заявил о своей поддержке протестующих, объяснил свою позицию.

- Это моя гражданская позиция. Я чётко сказал, что МИД относится к силовым ведомствам, а их задача защищать интересы страны. Считаю, что следовать воле народа - это самый лучший путь сохранить единство страны, - заявил дипломат.

Игорь Лещеня также считает, что Беларусь взаимосвязана с Россией, и страны должны иметь особые связи.

- Беларусь и Россия взаимосвязаны. Куда Беларусь от России убежит? Беларусь по жизни должна иметь особые связи с Россией, но ЕС - наш второй партнёр, и мы должны сотрудничать с ним. Важно понимать, что белорусы созрели не только колбасу есть, но и чтобы их мнение политическое уважалось, - заключил белорусский посол.