Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании и побил рекорд Шумахера

Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Испании. Для него эта победа уже четвертая в сезоне.

Таким образом Хэмилтон завоевал 156 подиум в карьере и побил рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. На счету легендарного гонщика числится 155 подиумов.

Второе место по итогам воскресной гонки досталось голландскому гонщику Марку Ферстаппену из команды Red Bull.

Тройку лидеров замкнул партнер Хэмилтона по команде, финн Вальттери Боттас.

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят финишировал только 12-м.

Пятерка лидеров выглядит следующим образом:

1. Хэмилтон (Великобритания)

2. Ферстаппен (Нидерланды)

3. Боттас (Финляндия)

4. Лэнс Стролл (Канада)

5. Серхио Перес (Мексика)

Следующий этап Формулы-1 пройдет через две недели в Бельгии.