Италия снова закрывает ночные клубы из-за пандемии коронавируса Фото: REUTERS

Коронавирус снова наступает на Европу – так, в Италии уже возобновляются ограничения на деятельность ночных клубов и других подобных заведений. Из-за того, что заболеваемость опять начала расти, с 17 августа было принято решение отменить все дискотеки, сообщает газета Corriere della Sera.

Стоит отметить, что запрещены танцевальные мероприятия не только в помещениях, но даже на открытом воздухе. Причем два региона Италии – Калабрия и Базиликата – самостоятельно решили закрыть клубы еще до появления запрета на государственном уровне. Кроме того, в Италии продолжает действовать обязательный масочный режим.

Напомним, эксперты назвали ночные клубы одним из мест, где заражение коронавирусом наиболее вероятно. Все дело в том, что люди приходят в такие заведения в первую очередь ради общения, и соблюдать социальную дистанцию в них практически невозможно.