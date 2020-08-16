Движение автомобилей по проспекту Независимости в Минске возобновилось после акции протеста Фото: Александр КОЦ

Движение автомобилей по проспекту Независимости в Минске, которое ранее было перекрыто для проведения акции оппозиции, возобновилось. ГАИ призывает людей переместиться на тротуары, сообщает РИА Новости.

Отмечается также, что люди с площади у Дома правительства начинают постепенно расходиться. Митинг возле центрального СИЗО, где могут содержаться оппозиционеры, завершился без задержаний.

Напомним, митинг оппозиции начался в Минске 16 августа 2020 года сразу после митинга сторонников Александра Лукашенко и собрал, по предварительным оценкам, около 200 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что 16 августа из СИЗО могут выпустить всех участников акций протеста, которые были задержаны за прошедшую неделю, однако пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что ей ничего не известно о подобных планах.