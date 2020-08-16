Владимир Сунгоркин: «200 тысяч на улицах - это уже ответ, за кого голосовал Минск»

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Минске продолжаются акции протеста – в воскресенье, 16 августа, на улицы снова вышли митингующие. По подсчетам спецкора kp.ru в Минске Владимира Ворсобина, возле стелы на проспекте Победителей собралось не менее 200 тысяч человек. И, что интересно, именно такую цифру называл главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в программе «Что будет» на Радио «КП» еще за полторы недели до выборов – 30 июля.

- Широким белорусским массам не позавидуешь. Потому что аргументации у них будет очень мало. Выборы идут несколько дней – раз, нет никакой социологии, экзитполов – два, нет никаких наблюдателей, которыми можно было бы легитимизировать выборы, - три. В общем, выборы очень сомнительные. И нет ни одного аргумента. Вот это интересная такая история, характерная для специфики Белоруссии. Но существует такая интересная вещь. Если в Минске выйдет на улицы тысяч двести – это уже будет ответ, за кого голосовал Минск, - отметил Владимир Сунгоркин.

Напомним, в Минске 16 августа состоялись уже два митинга – сначала собрались сторонники Александра Лукашенко, где, по словам главы республики, было около 50 тысяч человек. Теперь же настала очередь оппозиции.