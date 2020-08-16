Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку на акции в Минске

Бывшая глава штаба Бабарико Мария Колесникова призвала на "Марше за Свободу" уйти Лукашенко в отставку Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мария Колесникова, соратница оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, призвала Александра Лукашенко подать в отставку.

- Наше главное требование — бывший президент должен подать в отставку! - заявила Колесникова на "Марше за Свободу" в Минске.

Также Мария Колесникова потребовала от лица протестующих немедленно прекратить насилие.

- Это не должно продолжаться, - добавила член объединенного штаба оппозиции.

Колесникова также сообщила, что завтра, 17 августа, оппозиционный штаб подаст заявление для разбирательства из-за гибели протестующих, насилия в следственных изоляторах и жёстких задержаниях силовиками. Соратница Тихановской считает, что всех применивших насилие к протестующим и гражданам следует судить по законам Беларуси.

Напомним, протесты в Беларуси начались из-за объявленных ЦИКом результатов выборов президента, прошедших 9 августа. Комиссия сообщила, что Александр Лукашенко победил с 80% голосов на своих шестых выборах главы государства. При этом, по данным ЦИК, Тихановская набрала 10% голосов.

Милиция, ОМОН и спецназ разгоняли мирные акции с помощью спецтехники, резиновых дубинок и светошумовых гранат. В общей сложности задержали более семи тысяч человек, двое погибли.