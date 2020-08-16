В МИД ОАЭ назвали заявления властей Ирана о соглашении с Израилем неприемлемыми

Временному поверенному в делах исламской республики в Абу-Даби вручили ноту протеста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД ОАЭ отметили, что заявления властей Ирана о соглашении с Израилем неприемлемы. Временному поверенному в делах исламской республики в Абу-Даби уже вручили ноту протеста, сообщает ТАСС.

Согласно информации, в документе содержится протест в связи с угрозами, которые содержались в речи президента Ирана Хасана Роухани касаемо суверенных решений ОАЭ.

- Министерство иностранных дел и международного сотрудничества считает данную речь неприемлемой и подстрекательской, несущей в себе серьезные последствия для безопасности и стабильности в регионе Персидского залива, - гласит информация в коммюнике.

В ведомстве также подчеркнули, что ОАЭ считает риторику речей иранских властей вмешательством во внутренние дела и посягательством на суверенитет - а это противоречит принципам международного права, которое регулирует отношения между странами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений.