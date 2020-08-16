Мэр Бреста вышел к протестующим жителям города

Мэр города Бреста Александр Рогачук вышел на встречу с участниками акции протеста вместе с руководством МВД, следственного комитета и прокуратуры Бреста, в воскресенье, 16 августа 2020 года.

Александра Рогачука встретили словами "Не простим". На встрече жители города потребовали отставки властей Бреста, а также руководителей правоохранительных органов. Кроме того, горожане настаивают на освобождении всех, кто был задержан на акциях протеста.

Мэр в своей речи говорил о снятии ограничений, которые ранее были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также о выполнении требования протестующих о прямом диалоге с представителями исполнительной власти,сообщает сетевое издание tut.by.

Напомним, в Белоруссии уже более недели продолжаются митинги несогласных с результатами президентских выборов 9 августа. Самой массовой акцией протеста стал митинг 16 августа 2020 года, в котором, по предварительным подсчетам, приняли участие около 200 тысяч человек. Он состоялся сразу после митинга сторонников Лукашенко, где, по словам главы республики, присутствовали около 50 тысяч человек.