Около двух тысяч врачей получили ранения и лишились работы из-за взрыва в Бейруте

Десятки частных клиник оказались разрушены взрывной волной Фото: REUTERS

Взрыв в морском порту Бейрута, произошедший 4 августа 2020 года, нанес колоссальный урон системе здравоохранения Ливана. Об этом заявил глава городского профсоюза медицинских работников Шараф Абу Шараф.

По его словам, как минимум две тысячи ливанских врачей получили ранения в результате взрыва и лишились работы, поскольку их частные клиники оказались разрушены взрывной волной.

- Примерно половине из 55 крупных больниц и медицинских центров в Бейруте сейчас необходима срочная финансовая помощь, чтобы они смогли восстановиться и снова начать функционировать, - приводит слова Шарафа Абу Шарафа ТАСС.

Напомним, взрыв в Бейруте повредил и разрушил половину зданий города. Взрывная волна выбила окна и двери строений, обвалила перегородки и потолки. Мощность взрыва была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5, а звук был слышен за 250 километров от эпицентра.